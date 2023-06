Vingegaard hylder sit hold efter triumf: Perfekt

LA BASTILLE: - Holdet gjorde det igen fantastisk. De var super stærke. Jeg var aldrig alene, så det var perfekt.

Nok er 26-årige Jonas Vingegaard én af cykelsportens allerstørste stjerner, men danskeren glemmer aldrig at fremhæve sit hold efter en af sine efterhånden mange sejre.

Således også efter søndagens 8. og sidste etape af Critérium du Dauphiné, hvor Jumbo-Visma førte Vingegaard meget sikkert og kontrolleret frem til sidste stigning.

Thyboen blev nummer to på etapen og vandt det samlede klassement med 2 minutter og 23 sekunder ned til den nærmeste forfølger, Adam Yates (UAE).

Ud over Tour de France-triumfen sidste år er det på papiret et af de absolut største resultater i Vingegaards karriere.

- Det er meget, meget stort for mig at vinde løbet. Det er et af de største løb i verden, så jeg er meget glad for at vinde det, siger danskeren i sit vinderinterview.

Der er knap tre uger til starten på årets Tour de France, og Vingegaard melder sig selv i noget nær optimal form.

- Jeg kan være meget tilfreds med hele ugen, synes jeg. Jeg er i god form, og generelt gjorde hele holdet det fantastisk.

- Nu skal jeg slappe af et par dage, og så gælder det de sidste forberedelser inden Tour de France. Jeg mangler ikke meget, siger Vingegaard, inden han lidt senere hyldes på podiet til toner af "Der er et yndigt land".

Ud over klassementet vandt Vingegaard også 5. og 7. etape i Critérium du Dauphiné. Han står nu noteret for 23 professionelle sejre. 11 af dem er kommet i 2023.

/ritzau/