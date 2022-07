Vingegaard kan score kassen på sponsorater efter Tour-sejr

CYKELSPORT:Hvis Jonas Vingegaard vil det, kan han udnytte sin Tour de France-triumf til at sikre sig en stor økonomisk gevinst.

Foruden de præmiepenge, han kan stoppe i lommen efter at have stået på det øverste podietrin i Paris, kan han nemlig tjene en rigtig god skilling på personlige sponsorater.

Det mener Thomas Badura, der er direktør hos sponsorrådgivningsfirmaet SponsorPeople. Han mener, at Jonas Vingegaard for potentielle sponsorer er strøget op blandt de mest attraktive sportsudøvere i Danmark.

- Jeg mener, der er basis for, at han kan indgå aftaler til et tocifret millionbeløb om året, siger han og sammenligner cykelrytterens kommercielle værdi med Viktor Axelsen og Kevin Magnussen.

Men Jonas Vingegaard skal ikke bare takke ja til de første tilbud, der kommer ind ad brevsprækken. Den sindige nordvestjyde har - bevidst eller ubevidst - opbygget et brand, som blandt andet har hans familie som stort omdrejningspunkt, og det skal han værne om, mener Badura.

- Han bør og kan opbygge det stille og roligt. Hellere lave den rigtige aftale om et halvt år i stedet for en tvivlsom aftale i morgen. Han skal sørge for, at det er de rigtige brands, han er associeret med, siger Thomas Badura.

Sponsorrådgiveren tør ikke spå om, hvorvidt Jonas Vingegaard overhovedet kommer til at jagte millionerne.

- Han virker som en person med så enormt høj integritet, fokus og enkelthed i sit liv, at han ikke nødvendigvis er interesseret i de mange kommercielle muligheder.

- Men jeg tror, at hvis han mærker efter og er kritisk i forhold til de muligheder, der opstår, og kun går i dialog med dem, som virkelig har noget interessant at byde på, så kan det være fornuftigt.

- Det kunne være i forhold til innovation, sundhed, familieliv, mental eller fysisk udvikling. Hvis der er en sund tilgang fra en sponsor, som ikke bare vil udnytte hans navn og ansigt, men reelt er interesseret i at flytte noget, så kan der ligge nogle gode muligheder for ham, siger Badura.

Han nævner ordet "værdimatch" igen og igen. Eksempelvis mener han ikke, at Red Bull, der producerer energidrik, vil være et godt værdimatch for Jonas Vingegaard.

- Jeg er ikke sikker på, at det er sundt, at 12-14-årige skolebørn starter deres skoledag med at drikke en Red Bull. Så det skal han ikke gøres til ambassadør for, siger Badura.

I stedet skal Jonas Vingegaard gå efter partnerskaber, som han kan se sig selv i og få noget ud af.

- Det kan være en teknologivirksomhed, hvor han er med til at udvikle nogle produkter, og hvor der kan drages nogle paralleller mellem virksomheden og Jonas. Det kan give værdi for begge parter.

- Han er i en gunstig situation, hvor han kan tillade sig at stille krav til en sponsor på en anden måde, end mange andre kan. Integritet og troværdighed virker til at være ekstremt vigtigt for ham, siger Badura.

Jonas Vingegaard vandt søndag Tour de France som den første dansker siden Bjarne Riis i 1996.

/ritzau/