Vingegaard klatrer sig i suveræn stil til årets første sejr

MONTE TREGA: Tadej Pogacar har stået knivskarpt i sæsonens første løb, og fredag viste Tour de France-rivalen Jonas Vingegaard, at han også er stemplet ind i sæsonen i god form.

Den 26-årige thybo kørte i overlegen stil fra resten af favoritterne på den afsluttende stigning på 2. etape af det mindre spanske cykelløb O Gran Camiño.

Nærmeste forfølger kæmpede sig i mål 21 sekunder efter danskeren, som samtidig iklæder sig førertrøjen.

Sejren blev serveret på et sølvfad for Vingegaard.

Tempospecialisten Rohan Dennis holdt en høj fart frem til foden af finalestigningen Monte Trega, hvor Johannes Staune-Mittet tog over.

Den unge nordmand slap med 2,3 kilometer til mål, og så huggede holdkammeraten Vingegaard til. Med det samme slog han et stort hul, og konkurrenterne kiggede opgivende på hinanden med visheden om, at de ikke kunne røre danskeren.

Etapeløbet fik en noget usædvanlig start torsdag, da 1. etape blev afbrudt på grund af kraftigt snevejr i det nordvestlige Spanien.

Med lidt under 20 kilometer igen stoppede feltet med at køre, og Vingegaard var en af dem, som førte dialogen med løbskommissæren. Kort efter indså udbruddet også, at det var slut.

Af samme årsag kørte ingen rundt i førertrøjen på 2. etape.

O Gran Camiño slutter søndag med en enkeltstart.

