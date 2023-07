Vingegaard om dopingtvivl: Man skal være skeptisk

LE BETTEX: Det hører sig med til at køre mange dage i Tour de Frances gule førertrøje, at man bliver mødt af dopingspørgsmål på det obligatoriske pressemøde efter etaperne.

Ikke mindst i en tid, hvor man kører hurtigere end nogensinde før, og Jonas Vingegaard erklærer sig glad for, at nogen tvivler på, at rytterne har rent blod i årerne.

- Jeg forstår fuldt ud, at nogle er skeptiske. Det skal vi være, med tanke på hvad der skete i fortiden. Ellers vil det nok bare ske igen, siger Vingegaard efter søndagens etape.

Her stillede en journalist et spørgsmål om den skepsis, som fra nogle sider bliver knyttet til præstationerne, fordi rytterne konstant slår klatrerekorder på løbets stigninger.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg ikke tager noget. Men helt ærligt er jeg glad for, at der rejses tvivl, for vi kører hurtigere, end man har gjort før, lyder det fra thyboen.

Han mener, at udviklingen i rytternes kost, materiel og træning har været medvirkende til, at tempoet ofte er højere end i de værste dopingår.

- Alt er anderledes i dag, konstaterer Jonas Vingegaard.

Han går ind til anden hviledag med sit spinkle forspring på ti sekunder intakt. Søndagens etape endte som en uforløst, taktisk kamp, hvor Vingegaard hele tiden holdt øje med Pogacar.

- Vi kiggede meget på hinanden, og jeg tænkte kun på at holde mig til Tadej. Jeg følte mig godt kørende, siger Jonas Vingegaard.

