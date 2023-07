Vingegaard: Tager intet jeg ikke ville give min datter

Jonas Vingegaard slår endnu engang fast, at han ikke har taget nogen former for ulovlige produkter til hjælp i sin succesfulde cykelkarriere.

Efter onsdagens Tour de France-etape måtte han svare på, hvordan han kan overbevise de skeptikere, der især på sociale medier har givet deres mening til kende de seneste dage.

- Det er svært at sige, hvad jeg kan sige mere. Jeg forstår, at det svært at stole på cykelsporten med den fortid, den har. Men nu om dage er alt anderledes end det var for 20 år siden.

- Og jeg kan sige med hånden på hjertet, at jeg ikke tager noget. Jeg tager ikke noget, som jeg ikke ville give til min datter. Og jeg ville helt sikkert ikke give hende stoffer, siger Jonas Vingegaard.

Tidligere på dagen måtte også Jumbo-Visma-sportsdirektør Frans Maassen forholde sig til spekulationerne.

- Det er en del af jobbet. Men i mine øjne er Jonas den reneste rytter, der eksisterer. Jeg tvivler ikke på ham.

- Jeg har ikke indflydelse på, hvad folk tænker. Jeg kan kun sige, at vi er 100 procent tydelige, lød det fra Frans Maassen.

Jonas Vingegaard har før 18. etape et forspring på 7 minutter og 35 sekunder til Tadej Pogacar.

