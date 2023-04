Vingegaard takker "utrolige" holdkammerater efter triumf

Jonas Vingegaard moste lørdag alle konkurrenter i Baskerlandet Rundt og kørte alene i mål på 6. og sidste etape.

Dermed blev han også den første danske samlede vinder af løbet nogensinde.

Vingegaard vandt i alt tre etaper i løbet og sluttede 1 minut og 12 sekunder foran sin nærmeste konkurrent, Bahrain-spanieren Mikel Landa, i den samlede stilling.

Jumbo-Visma-kollegerne Attila Valter og Steven Kruijswijk var i udbrud tidligere på lørdagens etape og lavede et stort stykke forarbejde for danskeren.

- Det var en hård dag. Det var en virkelig god dag for os. Endnu en gang må jeg takke alle mine holdkammerater.

- De var utrolige, og de låste virkelig løbet ved at have to mand i udbrud. Vi gjorde det perfekt i dag, synes jeg, siger Vingegaard i sit vinderinterview ifølge feltet.dk.

Vingegaard kørte de sidste knap 30 kilometer alene til mål, da han stak afsted på den sjette af i alt syv kategoriserede stigninger.

- Jeg tænkte, at hvis jeg skulle angribe, så skulle det være på den næstsidste stigning, fordi den sidste stigning var ikke hård nok til at gøre en stor forskel. Jeg havde benene, og jeg ønskede at prøve, siger Vingegaard.

Sidste opgave inden forsvaret af sin Tour de France-triumf bliver Critérium du Dauphine i starten af juni.

- Jeg kommer til at køre Dauphine, men mit største mål er Tour de France.

26-årige Vingegaard står noteret for 20. professionelle sejre.

