Vingegaard trøster sig med gult efter nyt tidstab

PUY DE DOME: Jonas Vingegaard går på hviledag med Tour de Frances gule førertrøje i behold, men også med et nyt nederlag til Tadej Pogacar i baghovedet.

I 9. etapes barske finale på Puy de Dome kunne Vingegaard ikke helt følge trop, da sloveneren angreb med halvandet kilometer til mål og måtte sluge et tidstab på otte sekunder.

Vingegaard mener dog selv, at ruteprofilerne giver ham bedre muligheder i de to næste uger.

- Det ville være bedre, hvis jeg kunne have blevet hos ham og ikke havde tabt tid. Men som jeg har sagt tidligere: Første uge passer mig egentlig ikke specielt godt. Der kommer etaper senere i løbet, der passer mig bedre.

- Så jeg er glad for, at jeg er gult nu og jeg ser virkelig frem til, at vi kommer ind i Alperne, siger han.

Vingegaard har ved flere lejligheder påpeget, at han er bedre på lange og udmarvende bjergetaper, mens Pogacar har en fordel på mere eksplosive stigninger.

Der var knyttet store forventninger til etapen, der sendte rytterne op ad den sagnomspundne Puy de Dome-vulkan for første gang i 35 år.

Forinden skulle de dog tilbagelægge næsten 170 kilometer i stegende hede, inden det hele kulminerede med godt 13 kilometers opkørsel.

Og trods sit tidstab er Vingegaard begejstret for oplevelsen.

- Det var en hård og stejl stigning på en meget varm dag. Men det var en fed oplevelse at klatre op på Puy de Dome, siger han.

Hverken han eller Pogacar var i spil til sejren. Etapen blev vundet af Michael Woods, der var del af et udbrud, som tidligt på etapen fik lov at slippe væk.

/ritzau/