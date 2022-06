Thybo trykker ambitionerne: Tror på, han kan vinde Touren

CYKLING:Jonas Vingegaard sprudler af selvtillid efter søndagens etapetriumf i Critérium du Dauphiné og samlede andenplads.

Løbet har ofte været en god indikator for, hvad der kommer til at ske i det efterfølgende Tour de France, og den 25-årige dansker tror da også på sin chance for at vinde verdens største cykelløb.

- Jeg tror, at jeg har en god chance, siger Vingegaard på søndagens pressemøde ifølge Cyclingnews.

- Jeg tager en masse selvtillid med fra denne sejr. Jeg er super glad, tilføjer Vingegaard, der vandt foran Primoz Roglic.

I søndagens bjergslag viste de to Jumbo-Visma-holdkammerater sig igen som feltets stærkeste klatrere.

De to kørte over målstregen på Plateau de Salaison med hinanden i hænderne, men danskeren var lige et par centimeter foran Roglic, der tog løbets samlede sejr.

Når Tour de France køres i juli, skal duoen dog lige have Tour-vinderen fra 2020 og 2021, Tadej Pogacar, med i ligningen.

Men efter sidste års samlede andenplads tror Vingegaard på, at det er muligt at slå Pogacar. Undervejs kørte danskeren fra sloveneren på et af de mest ikoniske bjerge.

- Det, der virkelig startede min tro på det (at vinde Touren, red.), var, at jeg var i stand til at sætte Pogacar på Mont Ventoux sidste år. Med den udvikling, jeg har haft i år, og ud fra hvordan det går indtil videre, så kan meget ske i Tour de France.

- Jeg skal bare gøre mit bedste, holdet skal gøre sit bedste, så må vi se, hvad resultatet bliver, lyder det fra Vingegaard.

Nogle har vurderet, at han ligefrem så stærkere ud end Roglic i Critérium du Dauphiné, men det spørgsmål glider han udenom.

- Det ved jeg ikke. I dag (søndag, red) var vi begge stærkest. Vi gav alt, vi havde, og sluttede sammen på målstregen.

Tour de France begynder i København 1. juli.

/ritzau/