Flyvende Vingegaard udbygger forspring i van Aert-triumf

CYKELSPORT: Jonas Vingegaard satte lørdag en stor og tyk streg under, at han er den med afstand stærkeste klassementsrytter i årets Tour de France.

Lørdag satte han næsten alle konkurrenter på plads og buldrede igennem den 40,7 kilometer lange enkeltstart til Rocamadour som næsthurtigste mand.

Kun holdkammeraten Wout van Aert var hurtigere. Belgieren var 19 sekunder hurtigere end Vingegaard og 27 sekunder hurtigere end Pogacar.

Det var van Aerts tredje etapesejr og den sjette til Jumbo-Visma i løbet.

Den 25-årige dansker udbyggede sin føring til Tadej Pogacar (UAE) til 3 minutter og 34 sekunder, og han er dermed millimeter fra den samlede sejr i Tour de France.

Tadej Pogacar, som har vundet de seneste to udgaver af det franske løb, blev nummer tre på enkeltstarten og stadfæstede sin andenplads.

Sidste mand på podiet søndag bliver Geraint Thomas (Ineos), der lørdag blev nummer fire.

Enkeltstarten var løbets sidste "alvorlige" etape og sidste reelle forhindring for Vingegaard.

Søndag venter godt nok 21. etape til Champs-Élysées i Paris. Den er dog ren paradekørsel og ikke beregnet til at lave forskel i det samlede regnskab.

Vingegaard bliver den anden danske vinder af Tour de France, efter at Bjarne Riis i 1996 vandt som den første og hidtil eneste dansker.

Riis har efterfølgende indrømmet, at han var dopet, da han vandt, hvilket er noteret ud for hans navn på de fleste rekordlister.

Vingegaard rullede lørdag som sidste mand ned af startrampen klokken 17 og blæste straks afsted - tilsyneladende helt uden nervøsitet og forsigtighed.

Han og Pogacar var henholdsvis etter og toer ved første mellemtid, men sloveneren tabte siden momentum, mens Vingegaard fortsatte med at imponere på anden og tredje mellemtid, hvor han var hurtigst.

Få kilometer før mål kom Vingegaard dog lidt for langt ud i et sving og måtte kæmpe for at fastholde balancen. Det tog brodden af sidste del, og Vingegaard rullede lidt mere sikkert i mål.

Pogacars danske hjælperytter, Mikkel Bjerg, startede blandt de første på enkeltstarten og satte med sloveneren som observatør i UAE-bilen bag ham en ganske glimrende tid.

Den gav ham omkring 40 minutter i det "hot seat", der er reserveret til den foreløbig bedste rytter i mål, inden verdensmesteren på disciplinen, Filippo Ganna (Ineos), som den første stødte ham af sædet.

Ganna endte som femmer, mens Bjerg blev nummer 13.

Søndagens 21. etape sættes i gang klokken 16.30 og forventes afsluttes omkring 19.30, hvorefter Vingegaard skal hyldes på podiet.

/ritzau/