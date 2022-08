Vingegaard var til præsentation: Danmark Rundt er vigtigt

Tour de France-vinder Jonas Vingegaard var fredag på scenen i Skive i forbindelse med holdpræsentationen før 4. etape af Postnord Danmark Rundt.

Jumbo-Visma-rytteren afbrød sin frivillige sæsonpause for at støtte op om det danske etapeløb.

- Jeg vil gerne støtte op omkring lokalsamfundet og Postnord Danmark Rundt. Det er et vigtigt løb for alle unge ryttere i Danmark og for dansk cykelsport, siger Vingegaard.

Han kommer til at følge fredagens etape fra hjemmet i Glyngøre, hvor feltet kommer forbi.

Han har selv deltaget i Danmark Rundt to gange, senest var i 2019, hvor han blev nummer to i det samlede klassement.

Han ville gerne have deltaget i år, hvis ikke kroppen og sindet havde dikteret afslapning.

- Jeg kunne godt have tænkt mig at køre, men jeg har følt, at jeg har haft brug for at slappe af, siger Jonas Vingegaard.

I det små er han begyndt at træne igen. Han skal dog ikke i konkurrence før 8. oktober.

- Jeg er begyndt at træne, og træningen går overraskende godt.

- Jeg skal køre Lombardiet Rundt, og så må vi se, hvad resten af kalenderen byder på, siger Jonas Vingegaard.

I søndags deltog han i sit hidtil eneste løb siden Tour-triumfen. Vingegaard vandt et hollandsk gadeløb, der havde mere karakter af opvisning end regulært ræs.

