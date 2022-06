Vingegaard viser stor Tour-form med sejr i bjergslag

Med mindre end tre uger til Tour de France ser Jumbo-Visma ud til at blive en hård nød at knække.

Klassementshåbene Primoz Roglic og Jonas Vingegaard viste sig endnu en gang som feltets stærkeste klatrere på 8. etape af Critérium du Dauphiné, som danskeren vandt, mens Roglic sikrede sig den samlede sejr.

De to kørte over målstregen på Plateau de Salaison med hinanden i hænderne, men danskeren var lige et par centimeter foran. Formentlig helt efter planen.

Vingegaard endte samlet som toer, mens en hårdt kæmpende Ben O'Connor fra AG2R tog tredjepladsen på både etapen og i det samlede klassement.

Sejren må regnes som den største i karrieren for danskeren, som sidste år overraskede de fleste ved at blive nummer to i Tour de France.

Tidligere har han vundet etaper i UAE Tour, Polen Rundt og Coppi e Bartali, men ingen af dem er på højde med Critérium du Dauphiné.

Hvis nogen var i tvivl om Jumbo-Vismas styrke i bjergene, blev al tvivl fejet af bordet på søndagens etape.

Det hollandske hold, der allerede havde sikret sig to etapesejre til Wout van Aert i løbet, sørgede for at holde dagens store udbrud i snor.

15 mand med flere stærke navne iblandt var sluppet afsted, men en efter en blev de spist af Jumbo-Visma, som satte et hårdt tempo frem mod den afsluttende stigning.

Favoritgruppen blev alvorligt tyndet ud, og George Bennett blev hentet som sidste udbryder af sit tidligere hold.

Steven Kruijswijk drænede konkurrenterne, men med lidt over fem kilometer igen slog han ud og lod Vingegaard komme til.

Danskeren forcerede tempoet kraftigt, og relativt ubesværet fulgte Roglic sin holdkammerat.

De to fortsatte deres suveræne paradekørsel frem mod målstregen, og selv om O'Connor holdt dem nogenlunde inden for synsvidde, var duoens dobbelttriumf ikke i fare.

