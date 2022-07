Vingegaards mentor overtalte Jumbo og sendte ham på fiskefabrik

AALBORG:Der skete et eller andet med Jonas Vingegaards cykelkarriere, da han i maj 2016 skiftede fra DCU-holdet i Odder til kontinentalholdet ColoQuick.

Manden, der så et lys i Jonas Vingegaard før alle andre, var sportsdirektør på ColoQuick Christian Andersen. Han hentede Jonas Vingegaard ind på det Skive-baserede cykelhold midt i en sæson.

Oprindeligt havde Jonas Vingegaard haft svært ved at finde sig et hold at køre på, da han skulle videre fra Aalborg Cykle-Ring. Derfor endte han hos Odder Cykel Klub, der var et rendyrket amatørhold, men det var her, Vingegaard fik chancen for at jagte den drøm, der i disse dage er blevet til virkelighed. Ingen havde dog på det tidspunkt forventet, at Jonas Vingegaard ville ende med at have hele cykelverdenen for sine fødder, som det er tilfældet i dag.

- Jeg kan huske, at havde det svært i begyndelsen af sin seniortid. Han var jo ikke ret stor, og han havde ærligt talt lidt svært ved at følge med, husker Tommy Poulsen, tidligere sportsredaktør ved Horsens Folkeblad og en af Danmarks mest cykelinteresserede journalister.

Han fulgte Jonas Vingegaards kamp for at blive bedre, og det gik stille og roligt i den rigtige retning. Blandt andet vandt han et løb i Hammel, der var et af de første klare tegn på, at den nuværende indehaver af den gule trøje havde niveau til mere end amatørcykling i Odder.

- Der er et årligt etapeløb, hvor man blandt andet kører i Hammel og Silkeborg. Her deltager en stor del af den danske hjemmelige elite, og her vandt Jonas. Det var første gang, han gjorde opmærksom på sig selv, men det var først, da han kom under vingerne på Christian Andersen, at det for alvor tog fart, siger Tommy Poulsen.

Talte ham på Jumbo-holdet

Netop Christian Andersen kom ind i Jonas Vingegaards liv, da han hentede "Thyfonen" til ColoQuick i maj 2016.

- Vi så hans sejr i Hammel, og vi havde oprindeligt haft ham under lup i et stykke tid, fordi Jonas' træningsmakker kørte hos os. Da vi så ham vinde i Hammel tænkte vi, at vi hellere måtte rykke på ham med det samme, husker Christian Andersen, der i dag er sportsdirektør hos det norske hold Uno-X, der har flere danske ryttere på holdet.

- Allerede i slutningen af 2016 så vi de første klare tegn på Jonas' kæmpe potentiale på internationalt plan. Han blev nummer to i Tour of China, og det tegnede meget spændende for ham, men så blev han skadet, da han brækkede lårbenet i 2017. Det ødelagde den sæson, men allerede dengang havde Jumbo vist interesse for ham, fortæller Christian Andersen.

Sportsdirektøren spiller en nøglerolle i, at Jonas Vingegaard i dag kører for Jumbo-Visma. Han var nemlig i kontakt med storholdets ledelse, fordi hollænderne viste interesse for Julius Johansen og Niklas Larsen tilbage i 2017. Dengang var de to af de største talenter på den internationale scene.

- De skulle begge køre for os året efter, så derfor havde jeg en dialog med Jumbo-folkene. Jeg fik flere gange nævnt Jonas, og så er det jo sådan med et navn, at når du hører det nok gange, så sætter det sig. Derfor var der også en klokke, der bimlede, da de så, Jonas havde vundet et løb i Tyskland, og så havde Jonas sat en bemærkelsesværdig rekord på en meget berømt stigning under en træning. Det var nok til, Jumbo ville have ham ned til en test.

- Den gik godt, og det betød, at vi rejste ned og skrev under på en kontrakt i sommeren 2018, fortæller Christian Andersen.

Sportsdirektøren nedtoner sin egen rolle i Jonas Vingegaards opstigen til stjernestatus, men på ét punkt er der en historie, der stikker ud.

Gik i fisken

Jonas Vingegaard er blandt andet blevet kendt for at have arbejdet på en lokal fiskefabrik, mens han arbejdede for at nå World Tour-niveau. Den ide var Christian Andersen med inde over.

- Det handlede om, at vi skulle give Jonas noget struktur i hverdagen. Hvis han ikke havde andet at give sig til, så kunne klokken godt blive 12-13 stykker, før han kom ud at træne. Ved at skaffe ham et arbejde fik vi puttet træningen og tiden i et andet perspektiv, og det var vigtigt for Jonas' modning som menneske, siger Christian Andersen.

Han er netop vendt hjem fra ferie, men Touren er naturligvis blevet fulgt nøje.

- Jeg glæder mig mest på Jonas' og hans families vegne, når jeg ser, at han klarer sig så godt. Det er bare fantastisk. Jonas er en person, som man kun kan ønske alt det bedste for. Jeg har aldrig mødt nogen i et cykelfelt, som ikke kunne lide ham, siger Christian Andersen.

Hærdet af vind

Rent cykelfagligt vil Christian Andersen ikke tage ret meget af æren for, at Jonas Vingegaard i dag er blandt verdens bedste cykelryttere.

- Han er blevet hærdet af at bo i Thy. Der blæser jo konstant deroppe, og det har været godt for hans udvikling som cykelrytter. Han har en helt abnorm god motor, som han blandt andet har fået på grund af den megen sidevind og modvind, han har trænet i.

- Du ser andre bjergryttere, som ikke har fået den træning. De er slet ikke ligeså komplette som Jonas. Derfor handlede det ikke ret meget om at forbedre hans cykelmæssige kvaliteter, mens jeg arbejdede med ham på ColoQuick. Her handlede det mere om, at han skulle modnes som person, for han kunne det meste i forvejen, siger Christian Andersen.