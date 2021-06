Vished om modstanderen skal hjælpe VEB mod guldet

BADMINTON:Når Vendsyssel Elite Badminton i disse dage skal kæmpe for medaljer i Badmintonligaen ved Final 4, mangler en meget central del af holdet.

Cheftræner Allan Kolbro Nielsen kommer ikke til at være tilstede under finalestævnet, da han er indlagt med høje infektionstal. Til gengæld træder næste sæsons assistenttræner og nuværende herresingle, Jan Ø. Jørgensen, ind i trænerens sted.

- Vi kommer virkelig til at mangle Allan. Vi bor jo ved ham, når vi er samlet i Skagen, og han betyder generelt meget. Han er dygtig til at motivere og samle os, siger den erfarne badmintonspiller.

Jan Ø. Jørgensen har et tæt forhold til VEB-træneren, som han har kendt i adskillige år. Det var eksempelvis Allan Kolbro Nielsen, der overbeviste det store, nordjyske badmintonnavn om at fortsætte i Badmintonligaen gennem denne sæson.

Dermed bliver det specielt at mangle holdets samlingspunkt.

- Allan og jeg går langt tilbage. Vi er fra samme by, og hans far var min første træner i Svenstrup. Så jeg har svært ved at sige nej til ham, og det var da også planen at stoppe med ligabadminton i oktober, da jeg indstillede karrieren. Men selvom jeg bor i Tyskland og ikke træner mere, så har det været svært at slippe, siger Jørgensen.

Nu skal Jan Ø. Jørgensen så tage over for Allan Kolbro Nielsen, når Vendsyssel Elite Badminton tager hul på Final 4. I tirsdagens semifinale venter Værløse, som grundspilsvinderne selv valgte.

- Jeg ser det som en svær kamp. De har gjort det godt, og vi vandt knebent over dem sidst. Så det bliver en tæt kamp, og de gjorde det godt ved Final 4 sidste år. De er godt sammentømret og er gode i de situationer, hvor der er pres på, siger Jan Ø. Jørgensen.

Det er dog ikke det mest stjernespækkede hold ved dette års finalestævne. Der er således ikke en lang række store navne at trække på. Det giver vished til vendelboerne.

- Et hold som Skovshoved kan sætte Viktor Axelsen ind, så Rasmus Gemke er andensingle. Det er herresingler i verdensklasse. De kan ryste posten lidt mere end Værløse, og vi ved bedre, hvad Værløse kommer med. Derfor har vi valgt dem. Der er lidt forudsigelighed, som er en kende rarere for os. Men det bliver en svær kamp, og vi kommer på ingen måde til at køre dem over, siger den snarligt pensionerede badmintonspiller.

Der har tidligere været tvivl om, hvorvidt Vendsyssel Elite Badminton kunne få alle udenlandske spillere hjem til Final 4 grundet rejserestriktionerne under coronapandemien. Men det lykkedes klubben at få hele holdet hjem, der således stiller stærkest muligt op.

Semifinalen mod Værløse spilles tirsdag klokken 13 i Brøndby Hallen. Team Skælskør-Slagelse og Skovshoved mødes klokken 19 til den anden dyst om en finaleplads.