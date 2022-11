VM: Er hjertet rødt og hvidt - eller gult og grønt?

HJØRRING:For ganske nylig trykkede Aalborgs Biskop hånd med Paven i Rom, men for syv år siden var det fodboldspilleren Alison Leigh Forman, der var i den syvende himmel: I forbindelse med et konvent i Philadelphia mødte hun sit store idol, fodboldspilleren Pelé, der afleverede både kys og kram.

Alison Leigh Forman mødte Pelé ved et konvent for syv år siden i Philadelphia. Privatfoto.

- Han vil altid være den største fodboldspiller for mig, siger Alison Leigh Forman, der er marketingchef hos Dana Cup i Hjørring - en af verdens største ungdomsfodboldturneringer.

Som aktiv fodboldspiller spillede hun i mere end et årti for Fortuna Hjørring, ligesom hun repræsenterede det australske kvinde-fodboldlandshold ved to VM-slutrunder samt OL i Sydney, hvor hun var anfører.

Underdogs

Men nu har vi så balladen: Da den australske landsholdskæmpe havde indstillet karrieren på landsholdet, blev hun nemlig dansk statsborger - og bor i øvrigt skiftevis i Danmark og Norge.

Og nu skal Danmark og Australien som bekendt tørne sammen i det indledende VM-gruppespil, så hvem holder Alison Forman så med?

- Mit hjerte er gult og grønt, når de to hold skal mødes, lyder det.

- Australien er underdogs og kæmper godt, tilføjer Alison Forman - vel vidende, at der måske ikke længere er navne i truppen, der kan matche ældre berømtheder som Kewell, Viduka, Cahill og Schwarzer.

Alison Forman i begyndelsen af Fortuna-karrieren i 1990'erne ... Arkivfoto: Bente Poder

De kommende kampe skal Alison Forman se sammen med sin kæreste og nogle andre "fodboldgale sportsidioter", som hun siger.

Næste år er der i øvrigt VM-slutrunde i Australien og New Zealand, hvor Alison Forman også får nogle opgaver omkring landsholdet - dog kan hun ikke nå at deltage i gruppespillet, da Dana Cup i Hjørring lige skal ud over rampen først.