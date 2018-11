VM-medalje til Aalborg-løfter

STYRKELØFT: 32-årige Trine Bagger fra AK Jyden i Aalborg er tredjebedst i verden. I hvert fald, når det gælder disciplinen dødløft.

Tirsdag vandt nordjyden bronze ved verdensmesterskaberne i styrkeløft, der foregår i svenske Halmstad. I 52 kg-klassen i dødløft klarede hun 182,5 kg, og dermed gentog hun bedriften fra VM i 2017.

Tidligere i 2018 vandt Trine Bagger, der stammer fra Aars, i øvrigt EM-guld.

I dødløft skal vægtstangen hæves op over knæene, indtil ryggen er strakt. På den konto manglede AK Jyden-løfteren tirsdag fem kilo for at kunne kalde sig verdensmester.