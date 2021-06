VM-sølvvinder skifter til nordjysk speedway

BROVST:Nordjysk Elite Speedway kunne tirsdag præsentere et markant navn, da Leon Madsen - Danmarks bedste speedwaykører de seneste år - igen skal tørne ud for sin tidligere klub, der har hjemme i Brovst.

Leon Madsen blev nummer to ved VM i 2019, hvor han kun var to point fra at snuppe VM-titlen.

Den nordjyske speedway klub er tilbage i Speedwayligaen efter mere end et årtis fravær. Men nordjyderne har efter fire matcher endnu ikke hentet et point.

Derfor sætter Brovst-klubben sin lid til, at VM-sølvvinderen kan være med til at rette op på resultaterne i Speedwayligaen.

- Jeg håber selvfølgelig, jeg kan hjælpe Brovst og de andre kørere på holdet med at få deres første hjemmebanesejr 30. juni. Brovst er i en utroligt spændende udvikling, og jeg ser virkelig frem til at køre min første match for dem, lyder det fra Leon Madsen i en pressemeddelelse.

Det er dog usikkert, hvor meget han kommer til at køre i den danske liga. Leon Madsen vil fortsat have det største fokus på den polske liga, VM-grandprixet samt EM-serien.

- Hvor mange matcher, det bliver til, er lidt uklart, da GP-sæsonen også i 2021 ser ud til at blive komprimeret pga. coronapandemien. Men vi arbejder på at få flere løb i kalenderen og hvis ikke i 2021 så i 2022, siger Leon Madsen.

Leon Madsen kører sit første løb for sin nye klub 30. juni mod de regerende mestre fra Fjeldsted.