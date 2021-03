VM-vinder fra Aalborg ramt af corona-virus

AALBORG:Mandag blev målmand Simon Gade testet positiv for coronavirus, og Aalborg Håndbold kan nu tilføje yderligere to spillere til den kedelige liste.

Det drejer sig om VM-vinderen Magnus Saugstrup og den svenske VM-sølvvinder Lukas Sandell.

Det betyder, at den Champions League-kamp, der skulle have været spillet i aften mod slovenske Celje, er aflyst. Det fortæller Aalborg Håndbold i en pressemeddelelse.

- Vi er selvfølgelig utroligt ærgerlige over, at vi ikke får mulighed for at slutte gruppespillet ordentlig af i Jutlander Bank Arena i morgen. Men det vigtigste for os er nu først og fremmest at sørge for spillernes samt stabens helbred, og så må spillet på banen for en stund komme i anden række, siger direktør Jan Larsen.

Det positive for Aalborg Håndbold er dog, at aftenens Champions League-kamp under alle omstændigheder havde været uden betydning. Barcelona slog onsdag aften ukrainske HC Motor, der dermed ikke længere kan overhale Aalborg Håndbold. Nordjyderne slutter gruppespillet på fjerdepladsen.

Klubbens spillere vil fortsat være i isolation indtil fredag, hvor de får afgørende svar på, om der er flere smittede i truppen. Er der flere smittede, kan det få konsekvenser for søndagens kamp mod Århus Håndbold i HTH Herreligaen.

- Vi må i første omgang tænke på spillernes ve og vel. Derfor fortsætter vi også med at være i isolation, siger Jan Larsen til NORDJYSKE.

De tre smittede har det efter omstændighederne godt.