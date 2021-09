Vraget hos ærkerivaler: Nu skal det store gennembrud komme i AaB

FODBOLD:Det trak ikke de helt store overskrifter, da AaB i marts offentliggjorde det første indkøb til den kommende sæson.

Klubben havde skrevet en tre-årig aftale med 24-årige Anders Hagelskjær, som skiftede fra den daværende 1.divisionsklub Silkeborg, og tidligere i karrieren kun havde spillet seniorkampe for Skive. Bag sig havde han også det mange AaB-fans sikkert vil betegne som en dyster fortid. Den venstrebenede midterforsvarer har nemlig fået hele sin fodboldopdragelse hos FC Midtjylland. En klub der ikke siges mange pæne ting om på Vesttribunen på Aalborg Portland Park. Anders Hagelskjær kom til fusionsklubben på heden som 10-årig, tog turen gennem midtjydernes akademi og var undevejs med til at vinde i alt tre DM-titler for klubbens U17- og U19-hold.

Da der skulle spilles seniorfodbold, var der imidlertid ikke længere plads til Anders Hagelskjær hos FC Midtjylland.

- Jeg havde brugt utrolig meget tid i FC Midtjylland, og det var hårdt, da jeg fandt ud af, at det ikke var der, jeg skulle spille. Men jeg kom op som senior med en skade, og de gav mig en et-årig kontrakt, så jeg kunne komme tilbage og træne en masse. Det var jeg taknemmelig for dengang, men jeg kunne også godt mærke, at jeg efter mange år i klubben trængte til at komme ud. Selvfølgelig ville jeg gerne have slået igennem i FC Midtjylland, og jeg fik en masse ting med derfra rent fodboldmæssigt, siger Anders Hagelskjær i den seneste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten .

God beslutning

Bruddet med det aktuelle tophold i Superligaen kom i januar 2017, hvor Anders Hagelskjær først blev lejet ud og senere skrev kontrakt med Skive IK. Selv om det på papiret godt kunne ligne et stort skridt nedad stigen rent karrieremæssigt at skifte til det, der på det tidspunkt var en blød mellemvare i 1.division, var det slet ikke den opfattelse, som Anders Hagelskjær sad med.

- Jeg kan huske, at jeg var super glad for det. Jeg kunne se, der var meget lang vej til at slå igennem i FC Midtjylland, og jeg havde heller gjort mig fortjent til det. Skiftet til Skive var den bedste beslutning, jeg kunne havde taget. Jeg kom ud og fik spillet noget seniorfodbold i stedet for reserveholdskampe, lyder det fra Anders Hagelskjær.

Efter halvandet år i Skive, var det Silkeborg, som havde fået øjnene op for midterforsvareren. Her blev Anders Hagelskjær en del af det, han kalder et rigtig godt fodboldmiljø og et rigtig godt omklædningsrum.

Ikke blevet lovet noget

Han var dog ikke i tvivl om, at han skulle rykke længere nordpå, da AaB meldte sig på banen, selv om nordjyderne ikke på nogen måde lovede fast spilletid på førsteholdet.

- De kunne se et udviklingspotentiale i mig, og det synes jeg var rart også med henblik på, at man forhåbentlig skal videre på et eller andet tidspunkt. AaB har ikke lovet mig noget, og det har jeg det fint med, for så kommer man ikke med en masse forventninger, som så måske ikke bliver til noget, siger Anders Hagelskjær, der har haft en rigtig god fodbolduge.

Han blev indskiftet og scorede til 2-0 i fredagens hjemmesejr over OB og fik fuld spilletid i pokalsejren over Lyngby tirsdag aften. Spørgsmålet er nu om han har gjort nok til at overbevise cheftræner Martí Cifuentes om, at han for første gang for AaB i Superligaen skal være blandt de 11 udvalgte til søndagens udekamp med de danske mestre fra Brøndby.

- Jeg er klar, hvis han får brug for mig, konstaterer Anders Hagelskjær.

Du kan høre mere til ham i Ripodsten, hvor AaB'eren har selskab af Jakob Hjorth fra Hobro IK, og sportsredaktør Claus Jensen. Ripodsten kan findes på nordjyske.dk/lyt, og hvor du ellers henter dine podcasts.