Vred fingeren af led - men skød alligevel Aalborg til sejr

HÅNDBOLD:Han startede på bænken, men Jonas Samuelsson endte som den store profil, da Aalborg Håndbold søndag eftermiddag spillede sig videre i pokalturneringen, Santander Cuppen.

Højrefløjen måtte i aktion efter bare syv minutter spil af 1/8-finalen mod HC Midtjylland, da konkurrenten Kristian Bjørnsen fik en hård tackling og ikke kunne spille videre. Siden scorede Jonas Samuelsson syv gange og blev holdets topscorer i sejren på 36-29 i Herning.

- Jeg skulle lige have lidt harpiks på, men så var jeg også klar. Jeg tager alle de muligheder, jeg får for at vise, at jeg vil være med til at kæmpe om spilletiden, siger svenskeren.

Under lørdagens afsluttende træning lignede Jonas Samuelsson ellers ikke en mand, der skulle blive kampafgørende 24 timer senere. Her vred han en lillefinger af led, men klarede dog selv at få den tilbage i rette folder.

- Den blev tapet hårdt op før kampen, og så gik det. Det er jo ikke første gang, at sådan noget sker, lyder det fra den hårdføre fløjspiller.

Han får også ros af cheftræner Stefan Madsen for sin indsats.

- Jonas spillede en rigtig flot kamp, og det var dejligt at se, at han tog det ansvar, der skulle til.

Der var også brug for Jonas Samuelsson niveau mod HC Midtjylland, der kom stærkt ud og hurtigt bragte sig i front 7-3.

- Vi vidste godt, at vi skulle møde et godt hold, der er favoritter til at rykke op i ligaen. De kom desuden med en utrolig gejst, men jeg synes også, at vi manglede noget intensitet i kampens indledning. Generelt lukkede vi også for mange nemme mål ind, og samarbejdet mellem forsvar og målmænd skal blive bedre, siger cheftræner Stefan Madsen.

Kristian Bjørnsen skulle ikke være alvorligt skadet. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

I starten af anden halvleg fik Aalborg Håndbold dog lukket kampen med en stribe kontrascoringer.

- Vi arbejder med mange forskellige ting og skal lære de nye spillere og aftaler at kende, så vi er stadig ganske langt fra vores topniveau. Men anden halvleg var godkendt, siger Jonas Samuelsson.

Efter kampen var cheftræner Stefan Madsen i øvrigt ikke videre bekymret for Kristian Bjørnsens skade.

- Jeg tror, han har fået et såkaldt almindeligt trælår, men nu må vi se, hvordan det udvikler sig.