Würtz: Det er rigtig træls

FODBOLD: AaB-anfører Rasmus Würtz vidste med det samme den var galt, da han ret kort inde i første halvleg røg ind i en løbeduel med hjemmeholdets højre back Mads Døhr Tychosen.

- Allerede i spurten kan jeg mærke at smæld i baglåret, og der ved jeg, at den er gal. Men jeg får heldigvis alligevel kastet mig ned i tacklingen og får ham stoppet, så han ikke kommer helt væk, siger Rasmus Würtz.

En fiberskade vil normalt betyde en pause på mellem fire og seks uger.

- Det er selvfølgelig rigtig træls. Man vil rigtig gerne hjælpe holdet i en svær periode, og det kommer jeg i hvert fald ikke til at kunne i de næste kampe. Nu må vise, hvordan det arter sig. Det er sådan en skade, hvor man skal se på udviklingen uge for uge, siger anføreren.

Han var dog godt tilfreds med indsatsen mod det fysisk stærke AC Horsens-mandskab.

- Vi vidste jo godt, at det ville blive en kamp, hvor de gerne ville have mange fysiske dueller og satsede hårdt på dødboldene. Og dem synes jeg, at vi fik afvist flot. Så mangler der stadig lidt i det offensive, men med lidt held havde vi jo fået de tre point til allersidst. Vi må ikke miste troen på, at vi kan lave målene, når vi kommer ind i feltet, siger han.