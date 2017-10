Würtz: Et skidt tidspunkt

FODBOLD: Skaden i baglåret er han kommet sig over - alligevel er AaB-anføreren Rasmus Würtz ikke med i truppen til søndagens kamp i ALKA Superligaen, hvor AaB tager imod FC Helsingør på Aalborg Portland Park.

I stedet er det nu en gang influenza, der holder midtbanespilleren ude af truppen.

- Jeg vil da umiddelbart sige, at der var mange andre gange i de sidste seks uger, hvor en omgang influenza havde passet bedre ind i programmet, lyder det med et lille smil fra Rasmus Würtz, der ikke har været med for AaB siden han fik en forstrækning i baglåret i kampen mod AC Horsens 18. august. Siden blev skaden forværret under en badetur på et weekendophold.

- Fysisk er jeg kommet mig helt. Jeg har trænet med fuldt siden mandag - selvom der selvfølgelig kom et spænd i lænden den ene dag - men skaden i baglåret har jeg ikke mærket noget til. Så skal der selvfølgelig bygges noget fodboldmæssigt på. Det er klart, når man har været ude så længe, siger han.

Mens anføreren har siddet ude, har flere andre spillere budt sig til på pladsen som central midtbanespiller. Filip Lesniak har været fast starter længe, og også Robert Kakeeto fra Uganda har leveret gode præstation på pladsen.

- Det er jeg faktisk glad for, og det siger jeg ikke bare, fordi jeg skal sige det. Det er sjovere at komme tilbage på et hold, der fungerer, end på et hold, der er i krise. Jeg synes kun, det er sundt med mere konkurrence, og så er det jo bare op til mig selv at bevise, at jeg er god nok til at spille, når jeg er helt frisk igen.