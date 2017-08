Würtz: Fight og mere tempo

FODBOLD: AaB fortsætter fredag aften jagten på sæsonens første sejr i Alka Superligaen i fodbold. Ordret krise begynder at snige sig ind i overskrifterne, og det accepterer anfører Rasmus Würtz efter en sæsonstart med blot tre point i fem kampe.

- Det er fair nok, for vi kan jo ikke løbe fra, at det er længe siden, vi har vundet. Vi er godt klar over situationens alvor, men vi hænger ikke med hovedet og arbejder stadig stenhårdt til træning, siger AaB-kaptajnen.

Udekampen mod AC Horsens bliver dog et stort bjerg at bestige for aalborgenserne.

- Det er klart det højeste hold i ligaen, så det bliver en kæmpe udfordring på det punkt - specielt på dødbolde. De vil komme ind og slås og krige, så der blive en masse dueller, hvor vi skal være klar på at give igen med alt, hvad vi har, siger Rasmus Würtz.

Anføreren minder dog om, at AaB også skal have fokus på holdets eget spil med bolden.

- Det er vigtigt, at vi formår at holde godt i den og spiller med mere tempo, end vi har gjort hidtil. Det er i hvert fald ambitionen, og så tror vi også på, at vi kan få deres store drenge ud og løbe lidt. Det bør være muligt at spille udenom dem, fastslår Würtz.

AaB er uden en skadet Jores Okore, der i forsvaret bliver afløst af Jakob Blåbjerg. Desuden tyder noget på, at Jakub Sylvestr får chancen i angrebet.

Det er fredag 18.00, at der fløjtes op på CASA Arena i Horsens.