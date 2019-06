Würtz får ny kasket i AaB: Skal være mentaltræner

AALBORG: Rasmus Würtz, der i maj indstillede sin aktive karriere efter 487 officielle kampe for AaB, bliver nu en del af staben omkring Superligatruppen.

35-årige Rasmus Würtz er i øjeblikket i gang med sin uddannelse inden for ledelse og coaching, ligesom den nu forhenværende anfører snarest indleder et uddannelsesforløb omkring mentaltræning.

Og det er netop i forbindelse med den mentale del, at Rasmus Würtz er tiltænkt en rolle, fortæller AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde:

- Både Rasmus Würtz og vi har været meget interesserede i at fortsætte samarbejdet, og vi har i noget tid været enige om, at rollen som mental sparringspartner for vores trup vil være en optimal løsning, hvor Rasmus både kan bidrage og udvikle sig.

- Rasmus’ menneskelige kvaliteter kender vi, og så skal han i gang med en uddannelse inden for faget og oveni kommer hans enorme erfaring og lederegenskaber fra banen naturligvis som et kæmpe plus at have tilknyttet omkring holdet og truppen, fastslår Allan Gaarde.

Et-årig aftale - foreløbig

Aftalen med Rasmus Würtz gælder foreløbig for den kommende sæson, men begge parter har en intention om, at samarbejdet skal fortsætte udover den periode.

- Den mentale del har en særlig interesse for mig, og jeg har jo selv prøvet på min egen krop, hvor vigtigt det mentale aspekt er for at kunne præstere, siger Rasmus Würtz.

Han har selvfølgelig drøftet sin kommende rolle med Allan Gaarde og Jacob Friis (AaB’s cheftræner, red.).

- Jeg glæder mig helt enormt over min nye udfordring og at kunne fortsætte i AaB, hvor jeg ser frem til at indgå i staben og bidrage bedst muligt til holdet og den enkeltes udvikling og succes.

- AaB har været stærkt medvirkende til at udvikle mig som menneske, og nu skal jeg så bidrage på en ny måde, og jeg kan næsten ikke vente med at komme i gang, lyder det fra Rasmus Würtz.

AaB’s Superligatrup indleder træningen til den nye sæson onsdag den 19. juni.