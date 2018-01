FODBOLD: AaB var kort før klokken 18 onsdag aften færdig med dagens andet træningspas i San Roque i Spanien - et træningspas, der bød på masser af god energi og stemning, hårde øvelser og nogle deciderede drømmemål.

Eneste malurt i bægeret var, at midtbanespilleren Rasmus Würtz måtte sidde over, efter han vred rundt på den ene ankel ved formiddagens træning, da han blokerede et skud fra Robert Kakeeto.

Rasmus Würtz tilbragte i stedet timerne i fitnesscenteret og regner selv med at være klar til træningen torsdag, hvor truppen igen efter planen skal igennem to træningspas.

Onsdagens træning bød først på nogle konkurrencer, hvor spillerne var delt ind i hold og skulle ramme overliggeren - først med højre, så med venstre, så med hovedet, og så som flugtning efter at have jongleret bolden derned.

Siden fulgte en masse spiltekniske øvelser og nogle øvelser, hvor især holdets angribere fik mulighed for at vise sig frem.

Her viste Pavol Safranko sig godt kørende, ligesom brasilianske Yann Rolim krøllede det ene perlemål ind efter det andet.

Kasper Risgård, der også udgik af den tidlige træning, trænede med hele vejen onsdag aften.