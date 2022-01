Würtz om sin første kamp som AaB-træner: Boldtab ærgrer - talenter imponerer

FODBOLD:AaB's superligahold blev straffet for nogle store individuelle fejl og formåede ikke at udnytte de chancer de selv kom frem til, da de mandag aften blev slået 3-0 af tjekkiske Sigma Olomouc på Malta.

Midlertidig cheftræner Rasmus Würtz var da heller ikke tilfreds med kampen, selvom han på forhånd vidste, at det ville blive svært at finde relationerne, når alle mand skulle i kamp.

- Vi var nødt til at dossere kræfterne, fordi vi har trænet hårdt, og det betød, at spillet blev en lille smule urytmisk. De scorede deres mål efter nogle lidt dumme boldtab, hvor vi ikke fik afviklet tingene hurtigt nok centralt i banen. De var lidt skarpere end os og er også er længere fremme i deres sæsonforberedelser, siger AaB-træneren.

Sebastian Stahlfest i aktion i mandagens kamp på Malta. U19-spilleren leverede et stærkt indhop. Foto: Lars Pauli

AaB sad på de første 20 minutter af kampen, inden Sigma Olomouc tog over og dominerede stort.

- Men i det 20 minutter af kampen fik vi vendt spillet igen, og der lignede det noget af det, vi gerne ville. Det skyldes ikke mindst nogle af U19-drengene, som gjorde det rigtig godt.

- Sebastian Stahlfest kom ind på den defensive midtbane og fandt nogle rigtig fine løsninger ved at spille bolden frem på det første touch. Gustav Dahl gjorde en stor forskel ved at finde nogle gode positioner, som gjorde, at vi kunne sætte nogle fine offensive ting sammen, forklarer Rasmus Würtz.

AaB spiller næste gang på Malta på fredag kl. 16.00, hvor modstanderen er østrigske bundesligahold WSG Tirol. Du kan se kampen direkte her på nordjyske.dk.

Se billedserie fra AaB's kamp på Malta mod tjekkiske Sigma Olomouc. Fotos: Lars Pauli

