Warrawee Perseus slog til

TRAVSPORT: Det har været et liv med travheste for 20-årige Mai Snoger, som mandag aften fik en fantastisk oplevelse, da hendes egen ’Warrawee Perseus’ kunne sejre på Racing Arena Aalborg.

Travsporten er den altoverskyggende interesse for 20-årige Mai Snoger, som trods sin unge alder allerede har flere store oplevelser på CV’et i en sport, hvor rutine og mange års erfaring ellers ofte spiller en stor rolle.

For lidt over en uge siden var Mai Snoger en af kræfterne bag den Peter Jensen-trænede favorit til Dansk Hoppe Derby, men ’Barolo’ endte desværre endte i galop.

Mandag aften fik Mai Snoger imidlertid revanche, da hendes egen ’Warrawee Perseus’ var aftenens oplevelse på Racing Arena Aalborg. Med Jeppe Juel i sulkyen kunne den amerikansk-fødte hest tage sin første sejr, efter at Mai Snoger erhvervede sig den nu seksårige travhest sidste år i december.

- Han har jo været lidt besværlig og været alt for tændt til løb, men siden sidste start har vi lavet nogle ændringer, som jo så ud til at fungere i dag, siger en jublende glad Mai Snoger.

- Jeg har ridetrænet ham i en lang periode, men nu er vi gået over til at køre ham for vogn, og det ser ud til, han forstår, at bruge kræfterne bedre på den måde, uddyber Mai Snoger.

Hun har tidligere reddet montéløb med god succes og med den flotte sejr til ’Warrawee Perseus’ mandag aften, kunne det ligne en god opgave for parret.

- Han var jo primært købt med monté for øje til at starte med, men han har været for voldsom for mig. Nu vender det måske, smiler Mai Snoger, som til daglig arbejder hos travtræner Peter Jensen.

Fra mandagens løb skal det også næves, at Anders Pedersen kunne fortsætte sejrsrækken med Stald Saltums ’Billie Time’. Trods et løb med skiftende positioner viste ’Billie Time’ sig bare bedst til slut, og det bliver spændende at følge parrets videre udvikling.