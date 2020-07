Wessam Abou Ali efter 3-1 sejr: Det var to forskellige verdner

FODBOLD:Det var som at se to forskellige fodboldkampe på 90 minutter, da Vendsyssel FF mødte FC Roskilde på udebane onsdag aften, og selvom sejren gik til Nordjyderne, så var det langt fra en selvfølge, da holdene gik til pause efter de første 45 minutter med rodet spil.

- Det var to forskellige verdner, vi spillede i. I første halvleg spillede vi rigtig dårlig, og kunne slet ikke få spillet med bolden til at hænge sammen, og var også under ret meget pres, fortæller en af de to målscorere, Wessam Abou Ali.

I pausen blev der ikke talt meget taktik, men der blev til gengældt talt med store bogstaver fra træner Johnny Mølby - og det hjalp, for efter pausen spillede Vendsyssel en helt anden halvleg.

- Vi snakkede om, at vi skulle finde noget mere energi frem i alt, hvad vi lavede på banen. Det så ud til, at vi alle sammen bare var drænet, og var bagefter i vores dueller og aktioner. Så hjælper det jo nogle gange, at der bliver talt med store ord, og så kom vi ud, og fik en god start på anden halvleg, fortæller Wessamn Abou Ali.

En professionel indsats, mere energi og en ændring af attitude gjorde underværker for holdet, og der gik også kun fem minutter, før Nordjyderne var foran med to mål.

- Det var en lidt ambivalent følelse efter kampen, men jeg synes, at det var en fortjent sejr, men det er jo altid fint, at man også kan vinde den slags kampe, lyder det fra målscoreren.

Efter godt 80. minutters spil blev Wessam Abou Ali skiftet ud, men han forsikrede om, at der ikke var noget at være nervøs for.

- Jeg har haft nogle småproblemer med mit baglår, hvilket også var grunden til, at jeg ikke var med i forrige kamp, og så have jeg bare ikke så meget energi tilbage. Så ville jeg hellere have nogle ind med mere energi ind på banen for at få sejren hjem. Der tænkte jeg mere på holdet end mig selv, siger han.