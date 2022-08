Wessam Abou Ali forhindrede Vendsyssel-nedtur

FODBOLD:Der var tre forsøg for en 10'er, da Vendsyssel FF bød indenfor på Nord Energi Arena, hvor den flotte græsbane var omdannet til et skydetelt. Chance efter chance blev de 1026 tilskuere budt på, da to af de formodede subtophold i NordicBet Ligaen tørnede sammen.

Hovedparten af de mange muligheder, stod der Vendsyssel på, men det var først i 11. time, at hjemmeholdet fik hul igennem til nettet.

Hvidovre, der har bygget videre på de gode takter fra forrige sæson, lagde bedst fra land i Hjørring. Topholdet spillede i et tempo, hvor hjemmeholdets dieselmotor lige skulle et par gear op for at følge med.

Bedst som det virkede til, at Vendsyssel var kommet i gang, bragte Hvidovre sig i front ved Frederik Carlsen, der udnyttede løs opdækning fra Jelle van der Heyden.

Hvidovres føringsmål fik for alvor Vendsyssel i omdrejninger. Wessam Abou Ali og Lucas Jensen og særligt Lasse Steffensen fik alle gode muligheder for at udligne. Lasse Steffensens normalt så træfsikre hoved headede en kæmpe chance forbi mål, men med den chanceproduktion virkede det som et spørgsmål om tid, før en fuldtræffer ville indtræffe.

De mange misbrugte chancer var det overordnede tema, da tilskuersnakken gik i pausen af kampen.

Fra begyndelsen af anden halvleg blev Vendsyssel-debutanten Victor Ekani sendt på banen. Han så umiddelbart lidt uskarp ud, men han skal nok blive en god ankermand på Vendsyssels midtbane.

Mens Ekani koncentrerede sig om det defensive, så var der andre, der havde til opgave at skabe chancer, og det gjorde de godt. Vendsyssel FF væltede sig i halve og hele chancer. Det største tilbud fik en helt fri Bizoza, da han fra kort afstand skulle heade bolden i mål. Han headede i sidenettet. Derfor lignede det et bittert nederlag for Vendsyssel, da kampen gik ind i slutfasen, men så slog Wessam Abou Ali til. .

Med et velplaceret skud fik han langt om længe passeret Filip Djukic i Hvidovre-målet til kæmpe jubel for de 1026 tilskuere og en ekstatisk Henrik Pedersen, der var nede på knæ et godt stykke inde på banen.

Men 1-1 var ikke nok for Vendsyssel. Hjemmeholdet jagtede ihærdigt en sejrsgivende scoring, og Victor Ekani kom ganske tæt på med en flot flugter fra kanten af feltet.

Vendsyssel-lejren vil uden tvivl være skuffet over, at det kun blev til et point, men omvendt viste kampen, at man er i stand til at dominere mod et af rækkens bedste hold. Det er en vigtig erfaring at tage med til de kommende kampe, hvor Næstved, Vejle og SønderjyskE venter.

Med det ene point er Vendsyssel noteret for 13 point, mens Hvidovre på andenpladsen har 17 point.