Wessam Abou Ali hjem til Nordjylland

FODBOLD:Med kun en halv time tilbage af transfervinduet hentede Vendsyssel FF sent tirsdag aften en markant forstærkning til angrebet.

1. divisionsklubben har købt angriberen Wessam Abou Ali fra af superligaklubben Silkeborg for et beløb i omegnen af én million kroner.

Den 22-årige nordjyde har fået sin fodboldopvækst i AaB, var i sæsonen 2019/2020 udlejet til Vendsyssel FF med stor succes (11 mål i 22 kampe). Siden skiftede han til Silkeborg, hvor han dog ikke for alvor fik bidt sig fast (13 kampe og 3 mål).

- Wessam har været vores førsteprioritet til angriberpositionen i dette transfervindue, og derfor er jeg selvfølgelig vanvittig glad for, at vi har indgået en aftale. Vi ved, hvad han står for og hvilken offensiv kvalitet han tilfører vores trup fra dag ét, siger Søren Henriksen - Head of Sports Development hos Vendsyssel FF.

I Silkeborg IF har man på deadline day hentet angriberen Søren Tengstedt i AGF, og derfor var man klar til at sende Wessam Abou Ali videre.

- Vendsyssel FF har vist stor interesse for Wessam, og da vi må erkende, at vi ikke helt har formået at indfri Wessamt potentiale, er vi nået til enighed med Vendsyssel ff om en transfer, siger sportschef Jesper Stüker.

Wessam Abou Ali er den 12. nye spiller Vendsyssel FF har hentet i sommerens transfervindue.