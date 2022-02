Uheldige Wessam Abou Ali ser frem til kage-bonanza i Tyrkiet

FODBOLD:Mens resten af Vendsyssel FF-truppen for længst er kommet hjem til Nordjylland efter træningslejren i Tyrkiet, er Wessam Abou Ali stadig strandet under varme himmelstrøg. Det er dog begrænset, hvor meget han kan nyde de behagelige temperaturer i Tyrkiet, for han er strandet på et hospital, hvor han landede med to brækkede ribben og en punkteret lunge efter et sammenstød med Dynamo Moskvas målmand i tirsdagens træningskamp.

- Jeg har talt med Wessam en del gange i løbet af de seneste dage. Han er naturligvis træt af situationen, men han er ved godt mod, og efter planen lander han i Danmark søndag morgen, fortæller Søren Henriksen, Head of Sports Development i Vendsyssel FF.

Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvornår den særdeles uheldige VFF-spiller atter er at finde på banen.

- De første meldinger fra Tyrkiet går på, at hans lunge har det fint - omstændighederne taget i betragtning. Vi skal naturligvis have ham forbi en læge, når han lander i Danmark, så må vi se, hvad det bliver til. Vi er kede af det på Wessams vegne, for han har haft en god opstart, hvor han virkelig har set stærk ud, siger Søren Henriksen.

Vendsyssels sportslige ansvarlige lægger ikke skjul på, at sympatien for Wessam Abou Ali er kæmpestor efter endnu et uheld til den hårdt prøvede angriber.

- Det er så synd for ham. Særligt fordi det skete i en ellers helt harmløs situation. Der var fløjtet af tre-fire sekunder, før han bliver ramt af Dynamo Moskva-keeperens knæ, men vi håber, at han i første omgang kommer godt hjem til Danmark, og så håber vi, at han snart er tilbage på banen, siger Søren Henriksen.

Hovedpersonen er selv ved godt mod efter en vellykket operation fredag formiddag.

- Det går fint nok nu. Jeg regner med at kunne flyve hjem søndag, men vigtigst af alt kan jeg komme ud af hospitalet lørdag og tilbage på hotellet. Det er ikke specielt sjovt at ligge her. Det har jeg desværre prøvet lidt for ofte, siger Abou Ali med henvisning til det kollaps, der ramte ham i efteråret.

Efter sit uheld har han modtaget mange beskeder. Nogle har varmet ekstra meget.

- Jeg har blandt andet fået en besked fra Dynamos keeper og fra deres træner. Derudover har jeg fået beskeder fra min familie og mine holdkammerater, og de varmer alle sammen, siger han.

Skader kommer aldrig på et godt tidspunkt, men særligt for Wessam Abou Ali er det en streg i regningen, at han nu skal kæmpe med endnu et uheld.

- Jeg er så træt af, at jeg nu er ude igen. Jeg føler, at jeg virkelig havde været ind i et godt flow, og jeg bød mig godt til i forhold til spilletid i turneringen, men jeg skal nok komme stærkt tilbage, siger Wessam Abou Ali, der har store planer for lørdag, hvis det lykkes at komme tilbage til det hotel, som Vendsyssel boede på under sin træningslejr.

- Så skal jeg ned og besøge kagebordet i buffetten. Nu er der ikke nogen, der kan stoppe mig, så jeg skal helt sikkert ned og hilse på det, siger Wessam Abou Ali.