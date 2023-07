Wessam klar for Sirius: Her er salgspris og detaljer

VRÅ:Nu er det officielt, at Wessam Abou Ali er solgt fra Vendsyssel FF til Allsvenskan-klubben IK Sirius. Dermed vinker Vendsyssel FF farvel til en af klubbens største profiler, men på den anden side indbringer salget en ganske flot transfersum.

Den tidligere AaB- og Vendsyssel-spiller er blevet udstyret med en kontrakt, der løber fire og et halvt år ud i fremtiden.

Skiftet får ikke sportschef Søren Henriksen på overarbejde, for i VFF har man været indstillet på, at Wessam Abou Ali kunne blive solgt.

- Vi har været bevidste om, at det kunne ende med et salg, så vi har gjort vores forarbejde i forhold til at se på mulige afløsere. Jeg vil dog gerne understrege, at vi ikke har travlt med at hente en erstatning ind. Dels har vi Lasse Steffensen, som vi har stor tillid til på den position, og dels er vi stadig tidligt i vinduet, siger Søren Henriksen til Nordjyske.

- Selvfølgelig skal vi have en afløser ind, men vi fornemmer også, at de spillere, der har den ekstra kvalitet, søger på en højere hylde i første omgang. Derfor er vi også villige til at vente på, at den rette mulighed dukker op, siger Søren Henriksen.

I sidste ende glæder Henriksen sig over den fortælling, som Wessam Abou Alis andet ophold i Vendsyssel FF ender med at blive.

- Vi er glade på Wessams vegne, og vi er stolte over, at vi i Vendsyssel FF igen har formået at udvikle en spiller, så vi har været i stand til at sælge ham videre. Nu er det den tredje spiller på to år, som vi sælger for et millionbeløb, og det er ikke hverdagskost i 1. division, påpeger Søren Henriksen.

Wessam Abou Ali bliver ligesom Anders Bærtelsen og Parfait Bizoza solgt videre til gode penge fra VFF.

- Historien med Wessam er ekstra god, fordi han havde en svær første sæson, efter han skiftede til os. Men han har kæmpet sig flot videre, så derfor er det også fortjent, at han nu får den her mulighed, siger Søren Henriksen, der understreger, at Vendsyssel FF fortsat har ambitioner om at spille med i toppen af rækken, så man kan forvente indgående spillertrafik i de kommende uger.

Salget af Wessam Abou Ali kan potentielt også frigive lidt ekstra penge til en eventuel forstærkning, der kræver en transfersum. Ifølge Nordjyskes oplysninger er Vendsyssel FF med salget af Wessam Abou Ali garanteret lige i underkanten af to millioner kroner, og dertil kommer en række mulige bonusser, som bør være realistiske at indløse. Det betyder, at salgsprisen kan stige med yderligere en halv million. Sidst men ikke mindst er der en videresalgsklausul, der ligger på mere end 10 procent.