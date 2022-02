White Hawks æder sig ind på topholdene

ISHOCKEY:Selvom skudstatistikken var i hjemmeholdets favør, kom Frederikshavn White Hawks alligevel fra Sønderjylland med tre point søndag. Her formåede nordjyderne at være effektive på sine chancer og lukke af for SønderjyskE, som pressede hårdt på.

Med sejren er der kun halvandet point op til tredjepladsen, som netop SønderjyskE indtager i Metal Ligaen. De har fire grundspilskampe tilbage, mens Frederikshavn White Hawks mangler tre af slagsen.

SønderjyskE - Frederikshavn White Hawks 1-2 Periodecifre: 0-1, 1-1, 0-0 Mål: 0-1 Aleksi Halme (15.10), 1-1 Matt Salhany (21.33), 1-2 Nikolaj Krag-Christensen (25.50) Udvisninger: SønderjyskE 3, White Hawks 3 Tilskuere: 3489 VIS MERE

Gæsterne bragte sig i første periode foran, da Mark McNeill fik sendt en lang aflevering afsted fra egen halvdel af isen. Pucken endte ved finnen Aleksi Halme, som frit kunne skøjte sig til en stor chance og eksekvere.

I den spæde start af anden periode blev der så udlignet, da Radim Piroutek mistede pucken, selvom han var ved at komme til en god chance. I stedet fik sønderjyderne en god chance for udligning i powerplay fra højre side, hvor Matt Salhany udlignede.

Ganske få minutter senere var Alexander Bumagin ophavsmanden til Nikolaj Krag-Christensens scoring. Russeren holdt på pucken, mens resten af holdet kom i position. Tre hurtige aflevering gjorde, at Nikolaj Krag-Christensen nemt scorede til slutresultatet.

Trods powerplay til sønderjyderne mod kampens slutning fik frederikshavnerne lukket godt af, og dermed tog de alle tre point med mod nord.