White Hawks-back får stor drøm opfyldt: Håber på sin chance til OL

ISHOCKEY:Mads Larsen, der til dagligt er en fast del af Frederikshavn White Hawks førstekæde, sidder på nuværende tidspunkt i et fly, som skal bringe ham over til den danske landsholdstrup, der skal til vinter-OL i Beijing.

Frederikshavn-spilleren blev ikke udtaget til landsholdet i første omgang, men på grund af flere coronatilfælde blandt de udtaget spillere, har Mads Larsen nu fået chancen.

- Det er en kæmpe drøm at skal med til vinter-OL. Jeg ved jo ikke, hvor meget spilletid, det bliver til for mig, men bare det at skulle med og være en del af det hele er jo en stor oplevelse, og jeg glæder mig helt vildt meget, fortæller Frederikshavn-backen, mens han er på vej ud i lufthavnen.

Selvom Mads Larsen fik beskeden om at være udtaget, så var det ikke ensbetydende med, at han ville komme afsted til Kina, da han stadig manglede et meget vigtigt step i processen.

- Jeg fik besked søndag aften, og derfor skulle jeg have taget en sidste coronatest mandag morgen, som heldigvis var negativ. Efter testsvaret kom, viste jeg 100 procent sikkert, at jeg skulle med, forklarer Mads Larsen, der havde sine bange anelser omkring coronatesten.

- Corona har fyldt så meget, og der er også nogle spillere, som ikke er med landsholdet på grund af det, så det er klart, at det har fyldt en del i ens hoved, fordi jeg var bange for at teste positiv, så jeg ikke kunne komme med. Jeg fik heldigvis hurtigt svar, så det var dejligt, siger han.

Selvom der i første omgang ikke er tale om en masse spilletid eller en fast plads på holdet, så vil Mads Larsen alligevel gøre alt i sin magt for at vise sit vær, hvis han skulle få chancen.

- Hvis jeg får chancen, vil jeg selvfølgelig gerne vise, at jeg er god nok til det niveau. Jeg vil prøve at spille mit eget spil og gøre det så godt så muligt. Og så vil jeg bare give den gas, understreger backen.

Selvom cheftræner Jari Pasanen er glad på sin spillers vegne, så ærgrer han sig alligevel over, at må undvære sin fast back. Arkivfoto: Henrik Bo

Udfordrer cheftræneren

Der var søndag tale om, at både Mads Larsen og Mathias Seldrup kunne komme i spil til en plads på landsholdet. Det gjorde sig ikke gældende for White Hawks-målmanden i denne omgang.

- Mads Larsen flyver med landsholdet, mens Mathias Selfrup i denne omgang bliver hos os. Hvad der kommer til at ske med Mathias senere, kommer an på situationen, fortæller cheftræner for Frederikshavn White Hawks, Jari Pasanen.

Selvom cheftræneren er stolt på sin spillers vegne, så giver det dog også cheftræneren flere udfordringer.

- Vi er så glade på Mads' vegne, og vi håber, han får en god tur, men det er klart, at det skaber nogle udfordringer for os, da Mads er en fast del af vores førstekæde og en markant spiller, som vi skal undvære. Især de kommende fire kampe bliver udfordrende. Når Mads kommer tilbage, er det højst sandsynligt lige inden Final4, hvor vi ikke ved, hvordan hans situation er til den tid. Men det er nu engang sådan, det er, og vi finder en løsning på situationen, forsikrer Jari Pasanen.

Flere coronatilfælde

Mens Mads Larsen endte med at få en plads ved det kommende vinter-OL, så risikerer White Hawks-kaptajnen Jesper Jensen at miste sin. Han blev nemlig testet positiv for corona inden afgang til Kina.

- Jesper Jensen er blevet ramt af corona, så han bliver ved os indtil videre. Han skal kunne aflevere et vis antal negative test, før han må komme afsted, så tiden må vise, hvad der kommer til at ske, informerer Jari Pasanen.

Udover kaptajnen er importspilleren Mark McNeil ligeledes ude med corona, og derfor var han ikke med i Odense søndag, hvor frederikshavnerne mødte Odense Bulldogs. Dog var Jesper Jensen en del af spillertruppen i det opgør.

Udover de to spillere er der dog indtil videre ikke flere coronatilfælde i spillertruppen ifølge cheftræneren.