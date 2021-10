White Hawks befæstede førstepladsen efter stærk slutspurt

ISHOCKEY:En 3-1-føring blev formøblet undervejs, men med to mål i kampens sidste fire minutter lykkedes det alligevel Frederikshavn White Hawks at snuppe alle tre point i hjemmekampen mod Herlev.

Vendelboerne vandt med 5-4 og har nu fire point ned til Aalborg Pirates på andenpladsen. Aalborg har dog spillet en kamp færre.

Frederikshavn White Hawks - Herlev Eagles 5-4 Periodecifre: 3-1, 0-1, 2-2 Mål: 1-0 Aleksi Halme (00.27), 2-0 Kirils Galoha (08.01), 2-1 Matthias Asperup (09.27), 3-1 Kirils Galoha (14.01), 3-2 Magnus Molge (36.59), 3-3 Joseph Jonsson (43.56), 3-4 Magnus Molge (48.37), 4-4 Mark McNeil (56.04), 5-4 Oliver Anker Christensen (58.42) Udvisninger: Frederikshavn 5x2 minutter, Herlev 5x2 minutter VIS MERE

Der var bare spillet 27 sekunder, da den finske lejesvend Aleksi Halme blev noteret for sit sjette mål i White Hawks-trøjen, og siden tog Kirils Galoha over. Letten, der i sidste uge fik forlænget sin korttidsaftale med White Hawks frem til nytår, gjorde det til 2-0 efter otte minutters spil.

Halvandet minut senere fik Matthias Asperup reduceret for gæsterne, men Kirils Galoha sørgede med endnu en scoring for at sende White Hawks til pause foran 3-1.

I anden periode fik Herlev reduceret endnu engang, og små fire minutter inde i tredje periode fik gæsterne også bragt balance i regnskabet ved Joseph Jonsson

Med godt 11 minutter tilbage havde sjællænderne så vendt kampen helt på hovedet, da Magnus Molge med sit andet mål gjorde det til 4-3.

Med fire minutter tilbage kom White Hawks dog tilbage på omgangshøjde, da Mark McNeil udnyttede en overtalssituation til at gøre det til 4-4, og med lidt mindre end halvandet minut tilbage blev Oliver Anker matchvinder for hjemmeholdet.