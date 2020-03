White Hawks-direktør: Det her kommer til at gøre ondt

ISHOCKEY:Der bliver ikke kåret en dansk mester i ishockey i denne sæson. Det besluttede Ligaforeningen på et møde torsdag, og dermed kommer der altså heller ikke til at blive afviklet noget form for slutspil.

Sæsonen stoppes her og nu, og i stedet tildeles europæiske pladser efter resultaterne hidtil, så Frederikshavn White Hawks får en plads i Continental Cup, mens Aalborg Pirates, der vandt grundspillet, tildeles pladsen i Champions Hockey League, hvor de får selskab af SønderjyskE, der sejrede i årets Continental Cup.

- Der var ikke andre muligheder. Alle hallerne lukker ned nu, så spillerne har ikke engang mulighed for at træne. Og retteligt er der ingen, der tror på, at vi ville kunne spille med tilskuere igen om 14 dage, og så er der ingen grund til at gennemføre et slutspil, siger direktør i Frederikshavn White Hawks, Henrik Andersen.

Dermed går ishockeyklubberne glip af de meget store indtægter, der normalt ligger og venter på dem i slutspillet, og det kan få meget store konsekvenser.

- Det her kommer til at gøre rigtig ondt. Det er der ingen tvivl om, siger Henrik Andersen.

- Vi kommer til at kæmpe hårdt for bare at redde et nogenlunde acceptabelt resultat. Nogle klubber er selvfølgelig hårdere ramt end andre, men alle bliver ramt af det her, siger han.

- Der er jo ikke bare taler om entreindtægter. Det drejer sig også om sponsorpakker og særlige events. Så vi skal gøre alt, hvad vi kan for bare at redde økonomien, siger han.

Samtidig bliver de spillere, der har kontraktudløb efter denne sæson, allerede fritstillet nu.

- Der er jo ingen grund til at holde på spillerne, når de ikke engang kan træne sammen. Men det er hårdt. Det er virkelig trist, siger Henrik Andersen.

I Ligaforeningen er man selvfølgelig ked af situationen.

- På vegne af alle klubber i Metal Ligaen vil jeg gerne give en stor tak til vores fans og vore sponsorer for opbakningen til den del af sæsonen vi fik afviklet. Det bliver en svær tid for Danmark som nation, og ishockeyen stiller sig klar til at bære vores del af samfundsansvaret. Vi glæder os til at igen være samlingspunkt for mange mennesker når vi kommer ud på anden side af denne krise, siger formanden Klaus B. Rasmussen.