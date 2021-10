White Hawks døjede med at tage tyren ved hornene

ISHOCKEY:Metal Ligaens bundhold var tæt på at tage point imod tabellens duks, Frederikshavn White Hawks, da de lørdag aften mødtes i Rødovre. Men med halvandet minut tilbage af den regulære tid sikrede nordjyderne alle tre point og udbygger deres pointhøst på førstepladsen.

Det blev således tættere end forventet, da Rødovre Mighty Bulls' nytilkomne cheftræner, Magnus Sundquist, havde sat sine tropper godt op til Jari Pasanens mandskab. Til sidst var det dog frederikshavnerne, som viste mest overskud.

Rødovre Mighty Bulls - Fredeirkshavn White Hawks 1-2 Periodecifre: 0-1, 1-0, 0-1 Mål: 0-1 Lucas Andersen (18.03), 1-1 Nicklas Carlsen (25.39), 1-2 Mark McNeill (58.13) Udvisninger: Rødovre 7x2 minutter, Frederikshavn 3x2 minutter Tilskuere: 1057 VIS MERE

I første omgang powerplay formåede Frederikshavn ikke at udnytte overtalssituationen, men i anden omgang viste Lucas Andersen sin skarphed foran mål, som har været afgørende for vendelboerne i indeværende sæson.

Forwarden modtog pucken lige foran John Muse i Rødovre-målet, hvorfra han dirigerede pucken uden om keeperen og ind til en føring i slutningen af første periode. Det blev således hans tiende sæsonscoring.

Dermed trak White Hawks sig sejrrigt fra første periode. Men fem minutter inde i anden periode udlignede hjemmeholdet, da Nicklas Carlsen fik rettet Lasse Carlsens skud af.

I resten af perioden brugte nordjyderne en del tid i overtal, men de formåede aldrig at straffe Rødovre for deres tre udvisninger. Hjemmeholdet var generelt hurtige på skøjterne og gjorde det svært for White Hawks.

Kort tid inde i tredje periode var sjællænderne ved at bringe sig foran, da Olivier Dame-Malka kom direkte ud af straffeboksen og modtog en aflevering i dybden. Her kom han alene igennem med Mathias Seldrup i mål, men canadieren skød på stolpen.

Gennem den afgørende periode kom Frederikshavn White Hawks bedre på pucken, og mod slutningen af opgøret virkede nordjyderne til at være ovenpå. Derfor var et føringsmål også forventeligt, da Mark McNeill fra distancen i højre side sendte en flot afslutning ind bag John Muse.

Med målet, sejren og de tre point udbygger White Hawks placeringen i toppen af ligaen og har nu tre point ned til Herning Blue Fox på andenpladsen. Der er fire point ned til Aalborg Pirates. Vendelboerne har dog spillet en kamp mere.