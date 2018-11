White Hawks dummede sig i Odense

Frederikshavn White Hawks havde egentlig haft en god uge med to gode sejre over Herning Blue Fox, men søndag kom holdet ned på jorden igen med et skuffende nederlag på udebane mod Metal Ligaens bundprop, Odense Bulldogs.

Frederikshavn var mest i puckbesiddelse og havde flest afslutningerne, men det var fynboerne, der var skarpest foran kassen, og de sikrede en sejr på 3-2.

Kampfakta Periodecifre: 1-1, 1-0, 1-1 Mål: 1-0 Vojtech Kamarek (05.54), 1-1 Cameron Spiro (18.59), 2-1 Yannick Vedel (37.37), 3-1 Jakob Wittendorf (48.05), 3-2 William Boysen (50.53) Udvisninger: Odense 4x2 minutter, Frederikshavn 1x2 minutter Vis mere mindre expand_more expand_less

Vojtech Kamarek bragte hurtigt hjemmeholdet foran, men altid giftige Cam Spiro udlignede for høgene kort før første periodes afslutning.

Men Odense kom på 3-1, og selvom William Boysen reducerede med ni minutter igen, så blev det afsluttende pres ikke udnyttet.

Dermed er Frederikshavn stadig på fjerdepladsen - á point med Aalborg Pirates på tredjepladsen.