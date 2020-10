White Hawks dummede sig mod bundhold igen

ISHOCKEY:For anden gang på en uge satte Frederikshavn White Hawks fredag point til mod bundholdet Odense, der har de fem tidligere White Hawks-spillere Tadeas Galansky, Aphiwat Sengthaisong, Dale Mitchell, Mikkel Hansen og Jeppe Holmberg på holdet.

I tirsdags måtte Frederikshavn ud i forlænget spilletid for at hente to point mod fynboerne, og fredag blev det slet ikke til noget udbytte for vendelboerne, der tabte 1-3 i Odense.

Frederikshavn White Hawks, der gav debut til canadiske Liam Folkes, kom ellers foran midt i første periode på et mål fra Kristians Rubins.

Med to mål inden for 51 sekunder mod slutningen af første periode bragte Odense sig dog foran 2-1, og et lille minut inde i tredje periode blev det også 3-1 ved Christian Juhl Thunbo.

Nederlaget betyder, at Frederikshavn White Hawks har hentet 18 point i 11 kampe. Det rækker til en øjeblikkelig tredjeplads, men mange af forfølgerne har to kampe til gode.