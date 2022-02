White Hawks er ramt af coronavirus kort før Final4: Ligakamp må aflyses

ISHOCKEY:Fredag og lørdag skal Frederikshavn White Hawks spille om pokaltitlen i dansk ishockey ved Final4 i Aalborg, men vendelboerne har fået en skidt optakt.

White Hawks er således så hårdt ramt af coronavirus, at tirsdagens planlagte ligakamp mod Rungsted Seier Capital må aflyses.

- Frederikshavn har indrapporteret 7+ COVID-19 smittede og kampen aflyses derfor i henhold til det reglement, der er vedtaget inden sæsonstart, skriver Metal Ligaen på sin hjemmeside.

Aflysningen betyder, at Frederikshavn White Hawks og Rungsted Seier Capital i stedet for at spille om pointene bliver tildelt halvandet hver.