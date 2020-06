White Hawks fik god lodtrækning til Continental Cup

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks skal som vinderne af den danske pokalturnering ud at spille europæisk ishockey i den kommende sæson, hvor holdet træder ind i Continental Cup i weekenden 13.-15. november.

Continental Cup blev i den forgangne sæson vundet af et dansk mandskab, SønderjyskE, og der er gode chancer for, at frederikshavnerne får en god start på turneringen.

I semifinalegruppespillet skal frederikshavnerne møde tre hold, og de blev fundet ved fredagens lodtrækning.

- Det bliver Miercurea Ciuc fra Rumænien, Unia Oswiecim fra Polen og vinderen af den indledende pulje med FC Barcelona, SA Vikingar Akureyri (Island), Kaunas (Litauen) og Bat-Yam (Israel). Her synes litauerne at være ganske store favoritter.

Og nøjagtig som i sidste sæson, hvor SønderjyskE deltog, er Frederikshavn direkte i semifinalen, men der er dog en væsentlig forskel.

Mens SønderjyskE i sidste sæson skulle blive toer for at avancere til Final4, så SKAL Frederikshavn i denne sæson vinde puljen for at komme videre.