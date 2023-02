White Hawks fik point, men tabte igen

Mia-drabet: Derfor har det været en af de største sager for politiet Det er et år siden, at drabet på Mia Skadhauge Stevn rystede Danmark. Politiet har netop lagt sidste hånd på den massive efterforskning, der skal danne grundlag for en retssag. Tidligere chef for Rejseholdet giver her et indblik i, hvordan politiet har efterforsket