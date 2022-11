White Hawks fik stoppet sejrsstime

ESBJERG:For første gang i syv kampe måtte Frederikshavn White Hawks forlade isen som den tabende part efter en Metalligakamp.

Stopklodsen for den ellers flotte sejrsstime hed Esbjerg Energy. Kampen var den første for høgene siden den sørgelige besked om klublegenden Peter Glads dødsfald. Derfor var der med garanti flere White Hawks-spillere, der havde følelserne med på banen i særlig høj grad i torsdagens kamp.

Desværre kunne de ikke give deres afdøde materialemand en sidste hyldest i form af en sejr, men den mission lykkedes ikke.

Dertil var Esbjerg for stor en mundfuld, og på en aften, hvor White Hawks ikke fik spillet til at glide optimalt var vestjyderne den tand skarpere, der gjorde udslaget.

Man fik et fingerpeg om kampens slutresultat, da Tuomas Vartiainen bragte Esbjerg i front med første periodes eneste scoring.

Casey Gilling fordoblede føringen, da han gjorde det il 2-0, inden Aleksi Halme bragte White Hawks tilbage i kampen med en reducering.

I den sidste halvdel af anden halvleg havde frederikshavnerne bedst fat om spillet, men udligningen indtraf ikke.

Tredje periode blev en rodet forestilling, og White Hawks kom aldrig for alvor tæt på udligningen. Da man i stedet trak keeper Tadeas Galansky ud for at satse mod slutningen fik Phillip Schultz scoret to gange i et tomt mål.

Frederikshavns næste opgave er en hjemmekamp søndag mod Odense Bulldogs.