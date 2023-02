White Hawks-finne får to spilledages karantæne

FREDERIKSHAVN:Når Frederikshavn White Hawks tirsdag aften møder SønderjyskE på hjemmebane, bliver det uden finske Aleksi Halme. Det står klart, efter forwarden på samme dag blev tildelt to spilledages karantæne.

Det får han for en episode i søndagens opgør mod Rungsted, hvor Halme ifølge Udvalget for Spillersikkerhed agerede groft uagtsomt i en "checking from behind". Det skriver Metal Ligaen på deres hjemmeside.

Episoden kan ses her.

Ifølge Halme selv tog han farten uden af den fysiske kontakt, men han erkender, at modspilleren fik et "uheldigt puf bagfra". Det takserer udvalget til karantæne mod SønderjyskE tirsdag aften samt den efterfølgende kamp mod Herlev Eagles den 3. marts.

Aleksi Halme har stået for 30 point for Frederikshavn White Hawks i den indeværende sæson.