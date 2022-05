White Hawks forfremmer ung trio

FREDERIKSHAVN:Der er har været radiotavshed fra Frederikshavn White Hawks, siden den nu tidligere direktør Henrik Andersen annoncerede sit stop. Derfor har spørgsmålene om næste sæsons trup, trænerstab og ledelse tårnet sig op, så de langt overgår palmerne på den lokale strand i højde.

Nu er der imidlertid lidt nyt fra Frederikshavn. Klubben oplyser i en pressemeddelelse, at man har valgt at indlemme tre lokale talenter i næste sæsons trup.

Det drejer sig om den 17-årige back Christopher Mulberg, den 18-årige forward Nikolaj B. Kristensen, og den 22-årige keeper Kevin Dich Frydkjær.

I samme pressemeddelelse oplyses det endvidere, at man snart forventer at kunne præsentere et nyt trænerteam.

Indtil videre er det via andre kanaler kommet ud, at profilerne Mads Larsen og Nikolaj Krag begge forlader klubben.