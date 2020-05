White Hawks forlænger kontrakter med to spillere

ISHOCKEY:Mads Larsen og Nikolaj Krag Christensen har forlænget deres kontrakter med den nordjyske ishockeyklub Frederikshavn White Hawks.

Det fremgår af en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Mads Larsen når at blive 25 år, inden han således tager hul på sin femte sæson i White Hawks. Han beskrives som en stærk back, der præsterede 37 point i sidste sæson og altså også er et stærkt offensivt kort.

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er rigtig glad for at være i Frederikshavn. Både på og uden for banen. Derfor var det ikke den store overvejelse for mig, om jeg skulle fortsætte i Frederikshavn, siger Mads Larsen.

Nikolaj Krag Christensen skal i gang med sin anden sæson i White Hawks. 27 point blev det til i hans debutsæson i Frederikshavn, og den 21-årige forward faldt godt til i byen og på holdet.

- Jeg er glad for at være i Frederikshavn, og er glad for den rolle jeg har på holdet. I sidste sæson vandt vi Final 4, og det giver blod på tanden til forhåbentlig at få en guldmedalje i den her sæson. Jeg bliver i København sommeren over, men kommer op og deltager i sommertræningen flere gange, hvis det bliver åbnet op for fælles træning, siger Nikolaj Krag Christensen.