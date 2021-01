White Hawks forlænger med 25-årig veteran

ISHOCKEY:Selv om den indeværende sæson langt fra er slut, så er White Hawks godt i gang med at sikre fundamentet for den kommende 2021/22 sæson. Således har klubben forlænget kontrakten med 25-årige Mars Larsen med yderligere et år, så han også er til rådighed for den femte sæson i træk og sjette i alt i den hvide trøje.

Mads Larsen har imponeret i White Hawks med sin offensive styrke, hvor hans slagskud ikke findes meget bedre i Metal Ligaen. 138 point har han præsteret i snart fem sæsoner i Frederikshavn.

- Jeg har sagt det mange gange før efterhånden, men jeg er rigtig glad for at være her i Frederikshavn. Jeg har det utrolig godt på isen, i omklædningsrummet, og uden for banen. Sportsligt udvikler jeg mig rigtig godt her i Frederikshavn, og jeg har den rolle på holdet, jeg ønsker at have.

- Jeg har stadig store ambitioner, og det er en kæmpe drøm at vinde et dansk mesterskab. Så det håber jeg meget vi kan opleve, og jeg kan allerede se at man forsøger at holde på flere af spillerne, hvilket betyder meget. Jeg vil ikke kunne opleve et federe sted at få en guldhjelm på hovedet, end i Frederikshavn, siger Mads Larsen i en kommentar til kontraktforlængelsen.