White Hawks forlænger med Brinkman

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks har forlænget kontrakten med Sebastian Brinkman med to år. Det meddeler Elite Nord, der er selskabet bag White Hawks.

23-årige Sebastian Brinkman kom til klubben til sæsonstarten i år, og han har scoret seks mål og lavet seks assister indtil videre.

- Jeg er rigtigt glad for at forlænge kontrakten med Frederikshavn White Hawks. Det var ikke en svær beslutning for mig, da jeg hørte om klubbens interesse for at forlænge, for det har været et godt match indtil nu, både på og uden for banen. Jeg er sikker på, der er en masse at bygge videre på i fremtiden. Jeg glæder mig til at se, hvor vi kan tage holdet med hen i år, og i de kommende sæsoner, udtaler Sebastian Brinkman.