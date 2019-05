White Hawks forlænger med Frederiksen

ISHOCKEY: White Hawks har forlænget kontrakten med 24-årige Christopher Frederiksen, der trods sin unge alder allerede har spillet knap 400 kampe i Metalligaen for White Hawks og Aalborg Pirates.

Kontrakten er forlænget med ét år for den kommende sæson.

-Jeg er glad for at blive i Frederikshavn White Hawks, og ser frem til en ny sæson med holdet. Jeg håber, vi kan tage endnu et step op, og er sikker på det også vil hjælpe mig i min personlige udvikling at tage et år mere i White Hawks. Jeg glæder mig også til at spille foran de fantastiske fans igen i næste sæson, da de leverer en rigtig god opbakning til holdet, siger Christopher Frederiksen i en pressemeddelelse fra Elite Nord, der er selskabet bag White Hawks.

- Vi er ikke i tvivl om at Christopher bliver en af profilerne i næste sæson, og vi er utrolig stolte over, at endnu en af vores egne har lyst til at være en del af det spændende projekt, vi selv synes vi har gang i heroppe, lyder det fra Elite Nord.