White Hawks forlænger med pointmager - så længe bliver han

ISHOCKEY:Efter der i længere tid har været tvivl om, hvorvidt Frederikshavn White Hawks kunne forlænge sin kontrakt med finske Aleksi Halme, har den nordjyske ishockeyklub nu endelig fået en aftale i hus med målmageren og hans finske klub.

- Kontrakten gælder resten af sæsonen ud, men jeg håber, at det bliver muligt at beholde ham længere. Det er selvfølgelig en anden historie, så vi er bare taknemlige og tilfredse med situationen, som den er nu, fortæller cheftræner Jari Pasanen, og fortsætter.

- Jeg er meget glad for forlængelsen, og der er ingen tvivl om, at han tilfører meget til klubben både på og uden for isen, da han er en oprigtig god fyr og et godt fit i truppen. Samtidig arbejder han hårdt og fokuserer hele tiden på at forbedre sig, så det er klart, at jo flere af den slags spillere klubben kan få jo bedre, understreger han.

Frederikshavn White Hawks lagde aldrig skjul på, at man ønskede at beholde den unge forward. Selv høgenes fanklub deltog i projektet, da de startede en indsamling, som skulle hjælpe med at beholde ham. Alligevel virkede det for en stund, som om at han var historie i klubben.

- Jeg tror, at det var en 50/50-beslutning, hvor det afgørende blev, at Aleksi gerne selv ville blive og spille hos os, hvilket klubben og hans trænere i Helsinki heldigvis lod ham, fortæller cheftræneren.

Allerede i sin første kamp kom Aleksi Halme i fokus, da han scorede det afgørende mål blot et minut før slutfløjtet mod lokalrivalerne fra Aalborg. Sidenhen er det blevet til syv mål i ti kampe, og derfor kan White Hawks-træneren ikke komme udenom, hvorfor klubben havde en stor interesse i at forlænge med finske Aleksi Halme. Det er dog ikke kun finnens målnæse, som har haft en betydning for klubbens valg.

- De mål, som han har lavet for klubben, er selvfølgelig vigtige, men det er ikke kun på grund af hans resultater, at vi er glade for at kunne beholde ham. Det er i bund og grund, fordi han er en god, hårdtarbejdende spiller, som også bidrager med en masse uden for isen, fastslår Jari Pasanen.

- Han tilfører en masse fart til vores spil, og han er dygtig til at presse i modstanderens zone, fordi han udnytte sin fart. Samtidig er han dygtig til at tage straffeslag, fremhæver cheftræneren om sin forward.

Frederikshavn White Hawks skal 15. november igen i aktion efter en længere landsholdspause, når nordjyderne spiller ude mod Herlev Eagles.