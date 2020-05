White Hawks forlænger med stærk dansker

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn White Hawks er nået til enighed med Mathias Mølgaard om en kontraktforlængelse på ét år.

Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Mathis Mølgaard, der tidligere har spillet for Herning Bluefox, fik sidste sæson ødelagt af en alvorlig skulderskade. Han fik kun 18 kampe på isen, og derfor glæder han sig ekstra meget til at komme tilbage.

- Jeg er faldet rigtig godt til i Frederikshavn, i de første to år jeg har været heroppe. Desværre blev sidste sæson ødelagt grundet min skade, men jeg håber jeg kan komme stærkt tilbage, og få samme rolle på holdet. Jeg mærker intet til skaden, og kan træne med fuldt ud når vi starter op igen. I næste sæson skal vi blive et mere stabilt hold end vi var i år, hvor vi var lidt for ustabile. Men vi vandt heldigvis Final 4 pokalen, og den sejr skal vi ud og forsvare i den kommende sæson. Samtidig glæder jeg mig til at spille Continental Cup med White Hawks. Jeg har prøvet det et par gange før med Herning, og det bliver tre hårde dage med kampe hver dag. Men det er altid fedt at møde hold fra andre lande, så det ser jeg meget frem til.